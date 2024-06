Así entrena Sol Pérez el tren inferior en el gimnasio para lucir espléndida

Pocos meses atrás, Sol Pérez logró su anhelado sueño: recibirse de abogada. Sin embargo, aún no ejerce la profesión. "Por ahora creo que me sirve y me ayuda para mi trabajo en Cortá por Lozano. Hacemos muchos policiales, mucha actualidad. No sé si me veo ejerciendo. Hoy me gusta mucho de lo que trabajo", contó en una entrevista con María Laura Santillán.

Sol Pérez se recibió de abogada

"En el colegio siempre fui la que defendía el curso, la delegada del curso y cuando terminé el colegio dije: quiero ser abogada", reconoció y detalló: "Hice cinco años en la UBA y cuando trabajaba estaba muchísimo y empezaba la facultad me quedaba afuera, me había quedado libre. Dejé. Cuando empezó la pandemia me pasé a la Universidad Siglo 21, me quedaban 17 materias para terminar nada más. Así que empecé a dar materias, materias, materias y acá estoy".

Sobre su decisión, Sol admitió: "Volvería a estudiar Derecho toda mi vida porque me encanta, es algo que me apasiona. Es lo que a mí me gusta, más allá de que yo amo mi trabajo y que me gusta mucho".

"Siempre el derecho fue muy importante para mí, siempre me dio herramientas. Siento que no conocía de qué manera defenderme, cómo, hasta dónde, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Me apasiona", afirmó Pérez.

Sol Pérez, hermosa

Además, indicó que le gustaría empezar a estudiar otra carrera y que la filosofía siempre le llamó la atención. Mientras tanto, sigue con su trabajo en la TV y se mantiene muy activa en redes sociales. En Instagram, donde la siguen miles y miles de personas, comparte contenido que llama la atención y se llena de corazones.

