Cuatro años atrás, cuando Romina Malaspina reapareció en la TV argentina sorprendió con un gran cambio físico. Es que la ex Gran Hermano pasó por el quirófano y se realizó varios retoques estéticos que dejaron sin palabras a muchos. Recientemente, en sus redes sociales, confesó el triste momento que vive luego de una intervención que se realizó en sus labios y que no terminó como esperaba.

Según explicó, años atrás se sometió a un procedimiento llamado micropigmentación y los resultados le dañaron esa zona sensible. “Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte”, comenzó diciendo. “Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro”, admitió Malaspina.

Romina Malaspina reapareció en 2020 la TV argentina y sorprendió con un gran cambio físico

Y continuó: "Dije, ‘ya se me va a bajar’. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba, así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga, es como que se ponen duros como la lengua de los gatos".

Por último, cerró: "Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No. este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo. Pero bueno, gracias al láser, en poco tiempo volvemos".

Romina Malaspina eleva la térmica con una nueva producción de fotos

En Instagram, la mediática es muy activa y, con frecuencia, llama la atención con el material que sube. Ahora lo hizo con una nueva producción de fotos con la que elevó la térmica. "Qué hermosa. Recién veía una foto tuya del 2020 y seguís estando hermosa Romina. Cuidate así siempre, sos una mujer única", le expresó una admiradora a Malaspina.