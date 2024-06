Netflix: la película estadounidense de suspenso que te atrapará durante 121 minutos

Netflix sigue llamando la atención de sus miles y miles de suscriptores con el contenido de su extenso catálogo. ¿Aún no sabes qué ver? Si eres amante del suspenso, aquí tienes una buena opción para disfrutar desde la comodidad del sillón.

La apariencia de las cosas es una película de suspenso estadounidense, escrita y dirigida por Shari Springer Berman y Robert Pulcini. Se estrenó en 2021 y está basada en la novela All Things Cease to Appear de Elizabeth Brundage.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Tras dejar Manhattan en busca de una vida más sencilla, una joven mujer descubre que tanto su esposo como su nuevo hogar guardan secretos siniestros".

Netflix: la película de suspenso estadounidense que te atrapará durante 121 minutos

La historia sigue a Catherine Clare, una restauradora de arte que vive junto a su esposo George y su hija Franny en una casa de campo. Allí empieza a sentir una extraña presencia que le da a entender que hay un espíritu. Un día, encuentra una Biblia y descubre el árbol genealógico de las familias que han vivido allí y un nombre tachado al final de la lista. Probablemente, el espíritu que la acecha.

En el reparto está: Amanda Seyfried como Catherine Claire, James Norton como George Claire, Natalia Dyer como Willis Howell, Rhea Seehorn como Justine Sokolov, Alex Neustaedter como Eddy Vayle, Michael O'Keefe como Travis Laughton, Karen Allen como Mare Laughton, Jack Gore como Cole Vayle, F. Murray Abraham como Floyd DeBeers y Emily Dorsch como Ella Vayle.

Mira el tráiler