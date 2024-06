Nati Jota se llevó todas las miradas desde un gimnasio en Miami

Nati Jota no suelta su teléfono. Claro está por el contenido que sube a sus redes sociales. Con frecuencia está compartiendo momentos de su vida diaria y sus miles de seguidores quedan encantados. "Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola", reconoció en una entrevista con Infobae.

Y agregó: "Estoy conversando con gente, literalmente, capaz, chateando por WhatsApp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea".

“Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite”, expresó Nati Jota y luego reveló que jamás tiene su smartphone apagado.

Nati Jota en Miami

En su cuenta de Instagram la siguen más de dos millones de personas que ponen 'me gusta' y comentan cada publicación que sube. Es ella misma quien maneja sus redes. Solamente cuenta con un representante que le organiza los trabajos y le dice lo que tiene que hacer. “Si no, me volvería loca”, admitió la comunicadora de OLGA.

Hoy, Nati Jota está en Miami y desde allí encandila a sus fanáticos con el material que comparte. Ahora, subió un collage de fotos desde un gimnasio y se llevó todas las miradas.