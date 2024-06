Celine Dion se descompensó en pleno rodaje de su documental

La reconocida cantante, Celine Dion, expuso toda su enfermedad en un documental que está disponible en Prime Video. “Soy Celine Dion”, dirigido por Irene Taylor, muestra los padecimientos de la artista de 65 años desde que le detectaron una enfermedad neurológica que la obligó a abandonar los escenarios a fines de 2022.

El documental de Celine Dion impacta en lo más profundo porque además en una de las escenas se puede ver a la artista cuando sufre una convulsión cuando estaba siendo atendida por su terapeuta. Este momento se observa luego de una sesión de grabación. Los expertos concluyeron que la sobreestimulación puede desencadenar esos episodios.

“Fue muy inquietante. Muy perturbador. Sé que es duro para algunos espectadores, también lo fue para mí. Pero te diré que Celine Dion se sintió validada al verse así, y pensó que le ayudaría si otras personas pudieran entender cómo es”, relató su terapeuta.

La artista lucha contra la enfermedad. Fuente: Instagram.

Además, la especialista señaló que parte de la enfermedad es cuando se entra en una contracción, “a veces la señal para liberarla no se entiende, por lo que termina quedándose en una posición contraída”, explicó sobre el padecimiento de la cantante Celine Dion.

Esta enfermedad le ha ocasionado varios perjuicios a Celine Dion que se lamenta por no poder tener el control de sí misma, además del impacto que tuvo en su voz. La artista sufre del síndrome de la persona rígida que le provoca espasmos en varias zonas de su cuerpo.

Pese a todas las dificultades, Celine Dion se mantiene firme y tiene esperanzas en poder recuperarse. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”, remarcó la artista.