Netflix: la película de acción que está en el primer puesto de lo más visto

Las películas de acción son la última tendencia y Netflix lo ha notado. Por eso no ha dejado de estrenar películas con historias emocionantes y que te dejarán pegado a la pantalla. Hace unos días estrenó Detonantes, un thriller de acción que se ha colocado entre los más visto de la plataforma.

¿De qué trata esta película?

Jessica Alba ha vuelto a la pantalla con esta película de acción. En ella interpreta a una soldado de las fuerzas especiales que regresa a casa luego de recibir la noticia de que su padre ha muerto. Pero cuando llega a su antiguo hogar descubre a todo un grupo que guarda muchos secretos.

Jessica Alba como Parker. Foto: Netflix.

Pero esto no es lo único que sucede, cuando Parker (Jessica Alba) llega a su pueblo debe tomar las riendas del bar familiar. Esto la llevará a reencontrarse con su exnovio Jesse, ahora sheriff del lugar, y toda la familia de este: su hermano temperamental y su padre, un senador poderoso.

Parker tiene algunas dudas sobre la muerte de su padre. Por eso este motivo utiliza su experiencia como militar y se enfrenta a la banda del pueblo. La muchacha muestra todas sus habilidades e intenta poner en orden o. Pero no será posible sin la ayuda de Spider, hacker profesional, y Mike, un traficante.

No te pierdas el tráiler de esta película

La película está dirigida por Mouly Surya, directora de cine indonesia. Es conocida por su película Marlina the murder in four acts. Además el film cuenta con la participación de Mark Webber (Green Room) y Anthony Michael Hall (Halloween Kills). No te pierdas el trabajo de estos actores y ve corriendo a darle play en Netflix.