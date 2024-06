Rara vez que Nati Jota comparte nuevo contenido pasa desapercibida. En su cuenta de Instagram cuenta con más de dos millones de personas que siguen de cerca todo lo que realiza. Ahora, subió un álbum de fotos desde Miami que conquistó miles de corazones. "Cuando juntás a tus amigos del colegio, de la facu y del laburo", redactó junto a las imágenes.

El álbum de fotos de Nati Jota desde Miami que conquistó miles de corazones

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Un calor", "Con esa caminata no precisan bailar (me dio sed solo escribirlo)", "Y así como los ven los dos Olga de oro son de este programa", "Me recuerda un poco a los Power Rangers" y "Los amo", son algunos de los tantos que se pueden leer.

Nati Jota en Instagram

Nati Jota se hizo conocida en redes sociales por compartir su vida, pensamientos y experiencias. Hoy, es una figura de renombre en el ámbito del periodismo joven y el streaming. Ella estudió periodismo y ciencias de la comunicación. Trabajó en diversos programas y Luzu TV le brindó mayor alcance. En la actualidad, trabaja en OLGA.

Nati tiene dos hermanas y lo que las une es su pasión por el deporte. Ella es la segunda de las tres hijas del matrimonio: Camila, la hermana mayor, y Luciana, la hermana menor. A diferencia de Nati, sus consanguíneas no están inmersas en la farándula.

La mayor jugó al vóley en el seleccionado nacional desde el 2011 al 2012. Se le presentó la oportunidad de jugar en Estados Unidos y cuando se retiró, optó por quedarse ahí. La menor, también jugadora de este deporte lo ha hecho en clubes como San Lorenzo y Náutico Hacoaj.