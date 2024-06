Mascotas: ¿Es bueno que mi perro coma hielo?

Una mascota sabe cómo regular su temperatura corporal. Sin embargo, las temperaturas extremas pueden significar un verdadero problema para ellos. En los días de calor, tu perro necesita una ayuda extra para no sufrir problemas como sofocación, quemaduras solares o asfixia.

Muchos deciden darle hielo a su compañero animal pero no saben si es lo correcto. Según Wamiz, una página especializada en mascotas, estos animales sí pueden consumir hielo. No es un alimento tóxico o peligroso pero se deben tener en cuenta algunas consideraciones para que tu mascota no sufra.

Coloca crema para perros en las almohadillas de tu mascota si se ha quemado durante un paseo. Foto: Archivo.

Esto deberías tener en cuenta

El tamaño y la forma del hielo es importante. Debes asegurarte de darle a tu mascota un trozo de hielo pequeño para que no se asfixie o se dañe sus dientes. También debes cuidar la moderación. Si consume más de tres hielos por día puede generar un choque térmico o malestar estomacal.

Otro aspecto a tener en cuenta es no ofrecer hielo directamente. Primero debes pasarlo por agua para sacar su capa fría. Incluso puedes colocarlo en un cuenco y esperar que se derrita. Luego vierte el líquido frío en donde tu perro toma agua regularmente. Esto lo ayudará a relajarse.

Puedes darle una ducha refrescante. Foto: Archivo.

En días de calor debes tener especial cuidado con tu mascota. Es importante que sus lugares tengan sombra y cuente con agua fresca durante todo el día. Evita los paseos por la tarde ya que el sol calienta piedras y asfalto. Si tu perro camina por allí podría quemarse sus almohadillas.