Las nuevas fotos de Nati Jota desde Miami que se llevaron todas las miradas

Nati Jota festejó su tercera década en el programa de streaming que tiene en OLGA. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Grego Rossello le dedicó una carta. “Te escribí esto. Solo voy a hacer este disclaimer. Me da un poquito de vergüencita porque escribí en serio. Me pintó”, empezó diciendo él.

“Hace 8 años que nos conocemos y hace 8 años que cada vez que subimos una fotos nos dicen ‘deberían estar juntos’. Bueno, a mí seguro me lo dicen más que a vos porque sos una bomba y yo estaría robando”, expresó en Sería increíble.

Y siguió: “Yo estoy con Nati Jota. Así como lo escuchan. Estamos juntos. Quizás no de la forma como garparía un shippeo. Acá no hay contratos, besos, ni muchos menos sexo, pero puedo decir con mucho orgullo que estoy con Natalia Jersonsky y ojalá esté toda mi vida. Eso que dije el sábado cuando nos abrazamos post torta de cumple”, señaló.

“Ojalá que seamos amigos para siempre. Quizás a más de uno esta carta le dé un poco de cringe. A mí me chupa un huevo. Me parece una oportunidad increíble para expresar el orgullo por mi amiga porque creo que no expliqué nunca el orgullo que tengo de ser amigo de Nati Jota. Una piba que se hizo sola. Sola de verdad”, indicó.

Por último, Rossello leyó: “De todas las ‘Natalias’ que yo conocía, se sumaron dos más que no conocía, pero esperaba. La ‘Nati periodista’, llevando a cabo streams eternos durante las elecciones y la segunda, mi preferida, la ‘Nati conductora’. No les voy a mentir. A veces me pregunto cómo sería estar con Natalia. La respuesta es más que obvia. Sería increíble, pero perdón. Somos solo amigos”.

