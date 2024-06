Top 3 razas de perro que no son aptas para principiantes

Si quieres adoptar una mascota hay algunas cuestiones que deberías tener en cuenta. Tamaño, alimentación, salud, higiene y personalidad son los factores principales para escoger un perro. Si eres principiante, se recomienda que evites ciertas razas de este animal ya que necesitan de un entrenamiento casi profesional.

Raza no apta para principiante

La primera es el Pastor Belga Malinois. Esta es una raza popular gracias a películas. En casi todos los films se lo muestra como una mascota educada y simpática. Pero esto no es así. En realidad es un perro con energía y una persona que no sabe sobre perros no va a poder controlar a este animal.

Pastor Belga Malinois. Foto: Wikipedia.

La segunda es el Pastor Ganadero Australiano. Esta es una raza que sufre porque tiene demasiada energía y casi ninguna familia sabe cómo tratarlo. Son perros que están diseñados para arrear vacas. Por lo general, si este perro no tiene un entrenamiento adecuado, muerde a niños, ciclistas, o cualquier objeto que se mueva.

Pastor Ganadero Australiano. Foto: Archivo.

El Jack Russell Terrier. Todos conocen esta mascota por su aparición en la película La máscara. Este perro es considerado como una máquina pequeña. Fue creado para atrapar roedores. Por este motivo es que tienen tanta energía. Siempre quieren hacer algo y ladran todo el tiempo.

Jack Russell Terrier. Foto: Archivo.

Razas para principiantes

Pero no te desanimes. Existen otras razas de perro que son fáciles de tratar, buenos compañeros y adorables. Entre ellas se encuentra el perro mestizo pequeño, schnauzer miniatura, bichón, carlino o pug, pomerania, caniche, cavalier king charles spaniel y bulldog francés.