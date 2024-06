Romina Malaspina mostró su rutina en el gimnasio para motivar a sus seguidores

La influencer y ex participante de Gran Hermano, Romina Malaspina, utilizó sus redes sociales para mostrar parte de su rutina en el gimnasio y motivar a sus seguidores a ser disciplinados. En el video se la puede ver haciendo aparatos en un gimnasio con atuendo deportivo.

“No siempre vas a estar motivado, en un punto vas a tener que ser disciplinado”, escribió Romina Malaspina acompañando el video de su rutina. También en otra publicación similar, la influencer aprovechó y escribió varios consejos motivantes para sus seguidores.

Para Romina Malaspina, “la mentalidad lo controla todo”. “Cualquier hábito, cualquier sueño, cualquier meta que quieras alcanzar comienza con tu mentalidad. Deja de mirar tus metas como una tarea, miralas como oportunidades para ser mejores”, escribió en sus redes cosechando miles de likes.

Romina Malaspina. Fuente: Instagram.

Pero la reflexión no quedó ahí, sino que insistió en el enfoque en las metas. “Concéntrate en convertirte en la persona que ya vive la vida que desea. Si estás tratando de perder peso; no te enfoques en la escala, concéntrate en los cambios de estilo de vida que te hacen más saludable”, escribió. Por último, Romina Malaspina recordó que las personas agradecidas son exitosas, por lo que insistió en tener una “mentalidad de gratitud”.

Días atrás, Romina Malaspina había aparecido amargada y angustiada por una intervención estética que se realizó y no terminó como ella esperaba. Se sometió a un procedimiento llamado micropigmentación que le dañó el labio, una zona sensible del rostro. La influencer aseguró que los labios le quedaron como una lija y recomendó no hacerlo nunca.