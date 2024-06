Los mejores consejos para refrescar tu gato en verano

El verano es todo un problema para los amigos peludos. Su pelaje los protege del calor pero no de las temperaturas extremas. Por este motivo es que necesitan de ayuda para poder mantener su calor corporal a raya. Un gato, al igual que un niño o un anciano, es vulnerable a las altas temperaturas.

Trucos para el calor

Debes cepillar a tu compañero animal a menudo. Un gato cambia el pelo cuando hace calor. Al cepillarlo, le ayudas a deshacerse de los excesos, y por lo tanto, no tendrás más calor. Cuando esté listo, pasa un guante húmedo por su pelo. Esto lo ayudará a mantener una buena temperatura corporal.

Procura que el alimento de tu mascota sea saludable. Foto: Archivo.

Puedes colocar un poco de hielo en tu cuenco de agua. Tu mascota necesita hidratarse y tomar agua fresca para regular su temperatura. No debes llenar el tazón de hielo porque si tu gato bebe agua fría podría presentar dolores estomacales. Agrega entre 1 o 2 cubitos de hielo.

Moja y extiende un paño húmedo por donde entre aire. No pasa nada si no tienes un ventilador. Humedece una tela como sábana o cortina y cuélgalas en la ventana. Las corrientes de aire van a secar la tela y refrescará todo el cuarto. Puedes agregar algunas bolsitas de gel frío en los lugares donde tu gato duerme o come.

Evita paseos al sol para que tu mascota no queme sus almohadillas. Foto: Archivo.

Tu mascota debe tener lugares frescos y sombreados en días calurosos. Evita dar paseos con tu compañero animal en horas pico y protege tu hogar con cortinas o persianas. Esto protegerá a tu gato del calor y también de los rayos solares. Estos últimos pueden generar quemaduras corporales.