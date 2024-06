De forma rápida y sencilla, este truco viral deja el tapizado de tus sillas como nuevo

Hay tareas del hogar que muchas veces dejamos relegadas, por ejemplo, la limpieza del tapizado de las sillas. Pero el paso del tiempo no es gratis y al no hacer esta necesaria limpieza, las sillas comienzan a deteriorarse y empiezan a aparecer manchas no deseadas. Es por eso, que te traemos un truco fácil y rápido para eliminarlas y dejar el tapizado como nuevo.

La limpieza de las sillas sólo te llevará unos minutos y las puedes dejar como nuevas. Foto: Shutterstock

La encargada de viralizar este truco de limpieza fue Paulina Vega desde su cuenta de TikTok @paulinavegaac y muestra cómo pasó de tener sillas manchadas a tener sillas impecables eliminando todo tipo de suciedad adherida a la tela. Lo mejor de este truco es que solo necesitas productos de tu casa.

Para devolverle la vida al tapizado de tus sillas sigue los siguientes pasos: En primer lugar, calienta agua y viértela en un recipiente, posteriormente echa un chorro de vinagre de alcohol. Una vez que tengamos esto preparado, incorporamos a la mezcla un poco de bicarbonato de sodio y jabón líquido.

Mira el video

Revuelve todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea. Finalmente, vierte este contenido a un pulverizador, ya que, de esta forma, será más fácil de aplicar. Este limpiador casero, además, quitará el mal olor de la tela y dejará un rico aroma a jabón.

Para ayudarte a quitar las manchas del tapizado será ideal contar con un cepillo de cerdas gruesas. De esta forma, será fácil frotar la mezcla que preparaste sobre las manchas. Finalmente, deja secar las sillas al sol hasta que las puedas volver a usar impecables y sin manchas.