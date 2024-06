Así es la historia de amor de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo son los argentinos que logran captar las cámaras en cualquier lugar al que asistan. Ahora, con la inauguración de la Copa América en Estados Unidos, la argentina estará presente en cada partido de la Selección Argentina.

Sin embargo, antes del partido de la Selección Argentina frente a Canadá, Lionel Messi reveló cómo conoció a la rosarina en el programa Dispuestos a Todo, el programa de streaming de su sobrino, Tomás Messi.

Lionel Messi reveló cómo conoció a Antonella Rocuzzo. Fuente: archivo.

Así es la historia de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo

Durante la conversación, Lionel Messi reveló que “iba a la casa de Antonella, la conoció desde muy chicos y siempre le gustó” pero comentó que a los 13 años viajó a España y perdieron contacto.

En ese sentido, aseguró que la comunicación era más “complicada” que ahora, dado que era por cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran internacionales. “Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. A los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el Messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”, confirmó.

Lionel Messi conoció a Antonella Roccuzzo a los 13 años. Fuente: archivo.

Lionel Messi desea recorrer más el país con Antonella Roccuzzo

Por otro lado, Lionel reveló que le gustaría visitar un poco más el país junto a Antonella, dado que “tiene pendiente recorrer Argentina porque nunca tuvo la oportunidad”. “Quiero poder visitarlo, que tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco”. También expresó que le gustaría ir a las Cataratas del Iguazú.

Además, Messi contó que otros deportes realiza además de fútbol. “En el paddle no soy bueno. Me gusta jugarlo, aunque no lo juego mucho, pero intento pasarla como puedo. Corro mucho, no soy de dar ninguna pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada, simplemente intento devolverla”, confirmó. En tanto, continuó: “Me pasa mucho de ir convencido a la red y terminar tirándola afuera o errándole a la pelota, pero está bueno y es lindo”.

Para finalizar, aseguró que le gusta jugar al ping-pong desde pequeño y continúa jugando. “Me gusta. En las concentraciones pasamos mucho tiempo jugándolo y jugando al pool, truco y pasando el tiempo como podemos. Ahora no tanto, pero antes lo jugábamos mucho”.