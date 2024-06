Cami Homs muestra su figura perfecta posando desde Ibiza y se lleva todas las miradas

Camila Homs deja muy en claro en sus publicaciones de Instagram que su pasado de escándalo con Rodrigo De Paul quedó muy atrás. La modelo hoy está formando una nueva vida y luce fantástica. Así lo podemos ver en las fotografías que comparte desde Ibiza, mostrando su figura perfecta. En esta red social, la ex del campeón del mundo tiene 1 millón de seguidores que siguen cada paso a paso que da.

En una de sus últimas publicaciones, Cami Homs posó con una microbikini negra y los detalles se llevaron todas las miradas. Con el mar Mediterráneo de fondo, se puede ver a la modelo con un atrevido traje de baño. En la parte de arriba viste un corpiño rectangular mientras que la bombacha colaless es de tiro alto y muy cavada.

La microbikini de Camila con la que marca tendencia en el verano europeo. Foto: @camihoms

Este álbum de fotos se llenó de me gusta de sus seguidores que no tardaron en comentar. "Sos una bomba", "Nos encanta que seas feliz", son algunos de los halagos que se pueden leer. Mientras que Cami Homs sólo se limitó a poner como pie de página "Ibiza me gustas mucho".

La mediática comparte dos hijos con su ex pareja Rodrigo de Paul pero actualmente formó pareja con otro futbolista con el que luce muy enamorada. Se trata de José “El principito” Sosa, actual jugador de Estudiantes de La Plata. Es con él con quien la modelo está de vacaciones en las paradisíacas playas.

Camila Homs luciendo su figura perfecta con el mar Mediterráneo de fondo. Foto: @camihoms

Desde allá festejaron el cumpleaños del deportista y Homs aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras: “Hoy cumple años el hombre que se robó mi corazón. El que me despierta todos los días haciéndome muy feliz y el más bueno de este mundo”, escribió en su Instagram.“Te mereces todo, amor mío. Ojalá sepas cuánto te amo. Que seas muy muy feliz”, cerró la modelo con su romántica dedicatoria.