Ángela Aguilar habló sobre su romance con Christian Nodal

Ángela Aguilar es una de las artistas mexicanas que está en el centro de la atención tras haber confirmado su romance con el cantante Christian Nodal. Desde ese momento, surgió el rumor de que Ángela podría haber sido la causante de la separación entre Cazzu y Nodal, actuales padres de Inti.

Luego de estas especulaciones, muchas personas también calcularon que la mexicana se casó en Roma y podría estar en la espera de su primer hijo. Sin embargo, la artista descartó todas estas especulaciones en una entrevista a la revista Quién.

Ángela Aguilar habló sobre su posible embarazo y nuevo romance con Christian Nodal. Fuente: archivo.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su embarazo?

En referencia a su embarazo y casamiento, Ángela Aguilar aseguró en una publicación: “No me cases y no embaraces todavía, por favor. No busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”.

En lo que respecta a los rumores de haber sido la tercera en discordia, la mexicana no le importa lo que la gente opine. “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, señalo.

Ángela Aguilar negó estar embarazada. Fuente: archivo.

Incluso, la protagonista de “Gotitas saladas” respaldó y recordó a las personas que especulaban. “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad; recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, manifestó.

Además, Ángela pidió que las personas tengan Fe a la pareja y no los “crucifique” antes de tiempo. “Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, concluye.

Durante la entrevista, contó los motivos por los cuales decidió hacer pública su relación con Nodal. “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”, reveló.