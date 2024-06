El verdadero motivo por el que Lenny Kravitz lleva 9 años de abstinencia sexual

El cantante Lenny Kravitz reveló algo que muchos de sus seguidores hasta el momento no pueden creer y es que lleva nueve años de abstinencia sexual. Este celibato del estadounidense aparentemente obedece a la decisión que tomó de seguir un camino espiritual, cansado de sus aventuras casuales que tuvo en el pasado.

Recientemente The Guardian publicó una entrevista donde Lenny Kravitz contó lo que sintió cuando descubrió a su padre teniendo una aventura. En ese momento su padre le dijo que él también terminaría engañando a su cónyuge y eso fue lo que sucedió. Al parecer se cansó de ese tipo de vida.

“Él tuvo razón. Después del matrimonio (con la actriz Lisa Bonet), me volví más como él”, dijo Lenny Kravitz durante la entrevista. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”. En el año 1993 el cantante se divorció y se refirió a cómo se sentía teniendo una vida marcada por la infidelidad de su parte.

En uno de sus mejores momentos. Fuente: Instagram.

“No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre”, dijo. "Así que tuve que abordar eso y me llevó años", contó en la entrevista Lenny Kravitz. Es por eso que decidió asumir responsabilidad y disciplina en su vida. Al parecer el cantante buscará seguir en el celibato hasta que encuentre una relación seria.

De todas maneras, a Lenny Kravitz se lo ve muy bien a sus 60 años. Sus publicaciones haciendo gimnasia se llenan de millones de likes. El cantante no tiene apuro en tener una nueva pareja y por ahora disfruta de la vida a su manera. Su cuerpo esculpido permanece intacto con el paso de los años y su personalidad viene madurando acorde con esa edad.