Todas las mañanas, Nati Jota está al frente de Sería Increíble por OLGA. Es el canal de streaming que gestiona Migue Granados y que, días atrás, cumplió su primer aniversario. Hubo un gran festejo e incluso hicieron una gala de premiación en el Hotel Buenos Aires Marriott.

Nati Jota, que es muy activa en Instagram, no pudo pasar por alto la fecha y eligió unas fotografías para celebrar el aniversario del programa que conduce. "1 año de Sería Increíble y parece mucho y poco, como siempre con el paso del tiempo", comenzó diciendo.

Las fotos que Nati Jota eligió para celebrar el aniversario de Sería Increíble

Y continuó: "Sin embargo, de lo que no tengo dudas es del orgullo de lo construido, de la capacidad de transformación, entrega y superación de todos los que lo hacemos, y de lo agradecida que me siento con todos los q nos siguen. Los viejos y los nuevos".

"Abrazo a esa Nati que arrancó con un cagazo monumental a no ser suficiente y a haberse equivocado. Abrazo a esa Nati que además de críticas, recibió muchos más abrazos.. y esos son ustedes. Y mi Olguita querida. Y si me preguntabas hace un año sin duda te hubiera dicho que SERÍA INCREÍBLE ESTAR EN UN AÑO ASÍ COMO ESTAMOS HOY. 'Esto recién empieza'…", cerró.

La publicación de Nati Jota en Instagram

La publicación se llenó de mensajes y corazones. "No voy a negar que se me escapó una lagrimita... Puedo ser tu mami. Tengo una hija de 33. Pero aún así me enganche con vos en NDN y te seguí a Olga, sin saber, sin entender, solo por qué conecté con vos y tal vez con esa chica que me hubiera gustado ser. Me abriste la cabeza en todos los aspectos que te imaginás, como lo hacen día a día todo este hermoso grupo que tiene una idea descontracturada de la vida. Te vi evolucionar, te vi sufrir y te vi disfrutar... No sé si te conozco tanto, si te conozco en tu programa Increíble", le expresó una usuaria a Nati Jota.