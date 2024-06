Escándalo: arrestaron a Justin Timberlake por manejar alcoholizado

Una noticia de último momento sacudió al mundo del espectáculo. En este caso tiene como protagonista al cantante Justin Timberlake que fue arrestado por conducir alcoholizado, según reportó un funcionario policial a ABC News. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles.

El hecho ocurrió el lunes a la noche en Sag Harbor en Nueva York. Se espera que la estrella del pop comparezca ante el tribunal este martes por la tarde. Justin Timberlake necesita salir del apuro porque tiene dos conciertos en Chicago el próximo fin de semana y dos shows en Nueva York.

Hasta el momento no se sabe con exactitud dónde ocurrió el arresto de Justin Timberlake, ni cuántos grados de alcohol tenía en sangre al momento de su detención. Pese a esta situación, se espera que el cantante de 43 años emprenda su gira mundial este mes para promocionar su sexto álbum "Everything I Thought It Was".

El cantante en problemas. Fuente: Instagram.

No es la primera vez que Justin Timberlake se ve envuelto en un escándalo, también quedó en el centro de la tormenta el año pasado con la publicación del libro de Britney Spears. En su libro la princesa del pop reveló que quedó embarazada del cantante y que él le había pedido que abortara.

En los últimos años Justin Timberlake se consolidó como uno de los artistas que más vende a nivel mundial. El cantante y ex integrante de NSYNC también ha recibido muchos elogios por su desempeño y actuaciones en películas como"The Social Network" y "Friends With Benefits".