El video de Cinthia Fernández que explica lo que hizo el último Día del Padre

Si hay alguien que es muy activa en redes sociales es Cinthia Fernández. La mediática cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Así ocurrió con un reciente video que compartió en Instagram que explica lo que hizo el último Día del Padre.

"Lo que hace una madre separada el día del padre", escribió Cinthia y los mensajes no demoraron en aparecer. "Me fui a festejar el día del padre con mi hija... haciendo caso a Cinthia de comprarnos algo para nosotras... lejos los mejores momentos juntas", redactó una usuaria.

Otra, señaló: "No somos madres y padres, somos madres y damos todo nuestro amor y esfuerzo para que a nuestros hijos no les falte nada, somos madres solteras, viudas, divorciadas pero madres en fin. No lo digo para armar debate ni discordia, solo me parece que nuestro rol es uno y cumplirlo al 100% es lo que nuestros hijos ven y valoran, la otra parte sino esta los hijos también lo ven y les aseguro que el tiempo y la vida se encarga de ellos".

Cinthia Fernández junto a sus hijas

Producto de su relación amorosa con Matías Defederico, Cinthia Fernández tiene tres hijas: Charis, Bella y Francesca. Hasta hace poco, la mediática mantuvo un conflicto judicial por la cuota alimentaria de las pequeñas con el papá de las nenas.

Matías Defederico junto a las hijas que tuvo con Cinthia Fernández

Cinthia y Matías se separaron en 2018 y desde ese entonces están enfrentados. Después de una larga batalla, el exfutbolista decidió ceder su parte de la casa a sus tres hijas, como forma de saldar la deuda y anticiparse a futuros reclamos.