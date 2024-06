Significado: esto es lo que dice la ciencia sobre los sueños premonitorios

Los sueños son una verdadera incógnita para muchos, especialmente aquellos a los que se los denomina premonitorios. En este caso el cerebro viene trabajando sobre una idea que después se materializa en la vida real. En la historia se ven algunos casos conocidos como el del escritor Martk Twain que soñó que su hermano estaba muerto en un ataúd que él estaba sosteniendo, días después de ese sueño su hermano falleció navegando en un barco.

De todas maneras no todos los sueños son premonitorios y muchos no se acuerden ni lo que soñaron mientras estaban durmiendo. Los sueños premonitorios solo se destacan porque acaban ocurriendo y llevan al agobio al haber visto lo que sucede después, si es que se trató de algo malo.

En la antigüedad atribuían esas premoniciones a revelaciones divinas que daban los dioses a través de los sueños. De todas maneras, actualmente los expertos señalan que aunque las personas afirman poder ver los eventos futuros, no hay una evidencia científica que sea sólida para respaldar los sueños premonitorios.

No todos recuerdan sus sueños. Fuente: Shutterstock.

Análisis

En primer lugar, hay que apartar los pensamientos que están influenciados por el conocimiento con la información de la que disponemos. No se puede tomar un pronóstico como una premonición. Los que entienden el significado señalan que los sueños premonitorios revelan cosas que pueden no ser mayúsculas, sino cotidianas. Lo que se destaca aquí es que son datos que no se podían saber de otra manera.

La ciencia tiene sus hipótesis sobre las premoniciones para asociar este tipo de sueños y entre lo que más circula están las coincidencias y la memoria selectiva. En cuanto a esta última, los sueños premonitorios se recuerdan más que los sueños normales. En cuanto a los aspectos paranormales, los científicos abren la puerta a experiencias paranormales que luego derivan en sueños premonitorios. De ese modo, las personas asocian eventos que aparentemente no tienen una conexión lógica.

Para los estudiosos lo más probable es la coincidencia, algunos señalan que los sueños premonitorios no son más que casualidades que aparecen mientras la gente duerme.