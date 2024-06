Don Omar reveló que está luchando contra un cáncer y hay preocupación

El pionero del reggaetón, Don Omar, anunció una triste noticia al mundo. El cantante reveló que tiene cáncer junto a una imagen que publicó en Instagram donde se lo ve llevando una pulsera del Orlando Health de Estados Unidos. La noticia ha dejado helado a más de uno.

“Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”, escribió Don Omar en las redes sociales. Inmediatamente los mensajes de apoyo de sus seguidores no tardaron en llegar. Uno de ellos fue el Sean Paul que le escribió: “Mantén la cabeza alta, hermano. La salud es una bendición”.

Don Omar es muy reconocido desde hace muchos años. Hace un mes atrás fue homenajeado con un reconocimiento del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por su relevancia dentro del género de música urbana.

La publicación de Don Omar. Fuente: Instagram.

Junto con figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón, Don Omar ha trabajado mucho impulsando el género urbana. Sus canciones han sido de las más escuchadas y dos décadas después siguen siendo éxitos. "Dale don Dale! Con todos los poderes! Te mandamos toda la buena energía!", fue otro de los mensajes que recibió tras conocerse la noticia.

Para tener una idea, el álbum del cantante Don Omar, The Last Don y luego Meet The Orphans en 2010 son fundamentales en la historia se consideran pilares en la historia del reggaetón y de la música latina. Todo el mundo ha bailado con sus ritmos, por eso hay preocupación ahora por su estado de salud, aunque todos tienen los mejores deseos e intenciones sobre su recuperación.