Los cuatro sueños eróticos más comunes y su significado

Los sueños suelen ser una verdadera incógnita para las personas. Muchas veces mientras duermen tienen pesadillas o aparecen imágenes muy satisfactorias. Lo cierto es que hay estudiosos que han dedicado años de su vida a estudiar estas manifestaciones del subconsciente y existen algunas explicaciones de lo que ocurre en el mundo onírico.

Un sueño que a veces avergüenza a las personas son aquellos eróticos que no son muy comunes, sin embargo cada tanto aparecen. Después de soñar con este tipo de situaciones, que a veces resultan incómodas, se genera una confusión, pero todo tiene una explicación y un significado.

Sueños eróticos

Un sueño recurrente en algunas personas es tener relaciones con el jefe o con la jefa. Se trata de “fantasías oníricas”, lo cual no significa que explícitamente la persona quiera tener ese tipo de vínculo. Puede indicar que están cómodos con la dinámica de trabajo que se está dando entre ambos. En el sueño puede aparecer una versión donde el que sueña domina al jefe lo que indica quizás que siente un gran rechazo hacia esa persona, o bien aparecen como sumisos lo que puede ser un comportamiento agresivo hacia el jefe.

También durante la noche puede aparecer el sueño de tener relaciones con una persona que no les gusta. La doctora Richmond señala que quizás esa persona los hace sentir inseguros. Quizás en el subconsciente, tener relaciones con esa persona es una manera de recuperar el poder o ejercer poder sobre ellos. Todo depende también del contexto en el que se conoce a esa persona con la que se sueña.

Por otra parte, es muy común soñar teniendo relaciones con alguna ex pareja. Por un lado, esto puede significar que todavía no se superó la relación. Sin embargo, si es una antigua ex pareja, puede ser que el que sueña tenga problemas sin resolver porque las cosas no terminaron de la mejor manera. Por último, otro sueño que pueden tener las personas es imaginarse durante la noche teniendo relaciones con alguien del género que no los atrae. Esto puede tratarse solamente de una fantasía, por lo que no hay que preocuparse.