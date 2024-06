Cómo saber si eres el alfa para tu perro

Los perros son conocidos por marcar su territorio. Es un animal que desciende de lobos y los cuales se mueven en manada. En estos grupos siempre hay un líder que los direcciona. Sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo ya que un perro toma como líder a su dueños.

Es importante tratar a tu mascota como un líder y no dominarlo. Ser líder implica que hay confianza, cariño, actitudes positivas y armoniosas. En cambio, intentar dominar a tu perro es contraproducente y perjudicial. De hecho, si invades el espacio de tu mascota puedes salir lastimado.

Ten cuidado con mascotas ajenas. Foto: Archivo.

Puede que tu perro tenga una personalidad autoritaria pero no por ello debes dejarlo tener el control. Tu mascota es alfa cuando no puedes hacer ciertas cosas porque despiertan su ira, cuando no obedece órdenes o es agresivo con otros integrantes de la familia u otros animales.

¿Qué hacer con tu mascota?

Para revertir esta situación debes aprender a poner límites. Si es un perro de gran tamaño o no tienes la confianza necesaria es recomendable acudir a un profesional ya que puedes despertar la ira de tu mascota. Debes tratar este comportamiento cuanto antes para evitar posibles catástrofes.

Es importante que tu perro reciba entrenamiento desde pequeño. Foto: Archivo.

El objetivo es ser líder, es decir, darle momentos de libertad para saciar sus necesidades, escucharlo, comprenderlo y no interactuar desde la dominación. La clave es mantener una relación equilibrada. Por ejemplo, si estás en el sofá puedes invitarlo a estar contigo pero si su temperamento se descontrola debes poner límites.