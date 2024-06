Camila Mayan dio un fuerte mensaje contra su ex Alexis Mac Allister

El escándalo de separación de Camila Mayan y el campeón del mundo, Alexis Mac Allister, fue una de las noticias más comentadas luego del mundial. A seis meses de la separación oficial, Camila, quien es conductora de un programa de streaming en Luzu TV, llevó un fuerte mensaje contra su ex.

La influencer y conductora se ausentó varias semanas de "Patria y familia", programa que conduce junto a Fede Popgold, Anita Espósito y Lucas Spadafora, porque se encontraba de vacaciones. Pero al volver, Camila lució una remera que llamó la atención de todos. En letras rojas se podía leer "hotter than my ex", que podemos traducir como "más sexy que mi ex". La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Camila Mayan estuvo de vacaciones en Europa. Foto: @camilamayan

Además, esto no fue lo único que la joven dio a entender de Alexis Mac Allister. Mayan también denunció que el futbolista campeón del mundo se podría haber quedado con algunas cosas que le correspondían a ella. La modeló contó que luego de su sepación y de dejar la casa que compartía con Alexis, dejó al menos 6 cajas con sus cosas. “Las cosas que eran solamente mías, no cosas de la casa que usábamos los dos aunque capaz había comprado yo porque me gustaban a mí”, contó.

Pero, al volver a Europa a recuperarlas encontró menos cajas, además dió a entender que el futbolista tampoco quiso mandárselas, “porque nadie me las habia querido mandar acá a Argentina, pues es muy caro supuestamente”, dijo entre risas.

La remera que lució Camila Mayan en el canal de streaming. Foto: Youtube

A pesar de las anéctodas de Camila Mayan, la modelo e influencer parece haber superado la relación con el futbolista, dando pasos gigantes en su carrera profesional dentro del mundo del streaming.