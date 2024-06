En el mes del orgullo, te recomendamos una miniserie de seis capítulos que está en Netflix y es ideal para ver en una tarde. Cada episodio tiene una duración aproximada de 25 minutos y la tira está recomendada para mayores de 16 años. ¿Quieres saber de cuál se trata? Sigue leyendo.

Why Are You Like This (¿Por qué eres así?, en español) es una miniserie LGBTIQ+ de comedia australiana que se estrenó en ABC en 2018. fue escrita por Naomi Higgins, Humyara Mahbub, Mark Bonanno, con escritura adicional de Vidya Rajan, Michelle Brasier y Laura Davis.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Tres jóvenes viven su amistad entre trabajo, diversión, política de identidad, romances y noches desatadas en esta aguda sátira de la vida a los veinte en Melbourne".

Netflix: la miniserie LGBTIQ+ de seis capítulos que es ideal para ver en una tarde

Sigue las aventuras de las mejores amigas Penny y Mia, así como de su compañero de casa, Austin. Los tres tienen poco más de 20 años y son socialmente conscientes, y navegan por las incertidumbres de la edad adulta emergente. La tira comenzó como parte de una antología de comedia, Fresh Blood (Sangre fresca).

En el reparto está Naomi Higgins como Penny, Olivia Junkeer como Mia y Wil King como Austin. A ellos se suma Lawrence Leung como Daniel, Shabana Azeez como Samara, Rik Brown como Richard y Roz Hammond como Julie. También, como invitados: Lara Robinson, Steve Mouzakis, Tharanya Tharan y Michelle Brasier.

Mira el tráiler