Estos son los perros que no pierden pelo

Traer un perro a la casa no es para nada fácil dado que se tiene que adaptar al ambiente y los dueños deben ocuparse de su bienestar. La limpieza es algo importante, y una de las cuestiones tiene que ver con su pelo.

Muchas personas desean tener mascotas que no pierdan gran cantidad de pelo y los perros no son la excepción. Incluso, existen algunas razas que no pierden pelo. Estas razas son ideales para personas con alergias o para aquellos que prefieren no lidiar con el pelo de perro en su hogar.

Cuáles son las razas de pelo que no pierden pelo

Existen distintas razas de perro que no pierden pelo y algunas de ellas son:

Terrier de Bedlington

Esta raza de perro cuenta con un pelo único que se caracteriza por ser suave y grueso. Si bien suelta pelo, debe recortarse más seguido. Hay que cepillarlo o peinarlo dos veces por semana para impedir el enredo.

Terrier de Bedlington es uno de los perros que no pierden pelo. Fuente: Pixabay.

Boston Terrier

El Boston Terrier se caracteriza por ser alegre y amistoso. Su pelo es corto, elegante y suele mudarse muy poco. Los dueños deben cepillarlo con un cepillo de cerdas suaves o un guante de aseo para sacar el pelo suelto y esté en buenas condiciones.

El Boston Terrier se caracteriza por ser alegre y amistoso. Fuente: Pixabay.

Caniche (Poodle)

Disponible en tamaños estándar, miniatura y toy, los caniches tienen un pelaje rizado que no se desprende fácilmente. Además, son conocidos por ser inteligentes y fáciles de entrenar.

Caniche (Poodle) tienen pelo corto y fáciles de entrenar. Fuente: Pixabay.

Lhasa Apso

El pelaje sigue largo o corto. Se debe cepillar más de una vez a la semana y lavarse regularmente.

Schnauzer

Disponible en tamaños estándar, miniatura y gigante, los schnauzers tienen un pelaje áspero que requiere un mantenimiento regular, pero que no se desprende fácilmente.

Crestado Chino (Chinese Crested)

Esta raza viene en dos variedades, sin pelo y con un pelaje muy fino. La variedad sin pelo tiene poco o ningún pelo, lo que reduce la cantidad de pelo suelto.