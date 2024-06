Romina Malaspina se hizo conocida en la Argentina gracias a su participación en Gran Hermano. Ella ingresó a la casa más famosa de la TV en 2015 y si bien su paso no fue muy largo, le sirvió para abrirle puertas laborales. Trabajó en el país y también en otros realities en el exterior.

En 2020, Malaspina reapareció en los medios locales y sorprendió a cientos de televidentes con su llamativo cambio físico. Trabajó como presentadora en Canal 26 en uno de los noticieros de la señal. También sus prendas generaron un gran revuelo y no hubo quien no hablara sobre ella.

En aquél entonces brindó una entrevista a Intrusos y, sobre las cirugías que se realizó, contó: "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice". Además, habló del bullying que sufrió en Gran Hermano porque comía mucho y engordó. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", señaló.

Malaspina, agregó: "Después volvió a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

Romina Malaspina y un nuevo álbum de fotos que encantó a sus admiradores

En la actualidad, Romina es muy activa en las redes sociales y en Instagram cuenta con miles de seguidores que quedan encantados con las publicaciones que realiza. Así ocurrió con el nuevo álbum de fotos que publicó pocas horas atrás.