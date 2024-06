Quién es el famoso de 34 años que habría conquistado el corazón de Demi Moore

La vida de la reconocida actriz Demi Moore se complicó en los últimos años cuando su ex pareja, Bruce Willis, fue diagnosticado con demencia prefrontal. El actor enfrenta una enfermedad degenerativa que avanza sin dar tregua. De a poco el actor se está apagando y no reconoce a su gente cercana. Sin embargo, su ex mujer logró rehacer su vida en el último tiempo.

En medio de este triste panorama, Demi Moore viajó al Festival de Cannes para representar su última película, “The Substance”, y en el medio del evento se cruzó a un joven y apuesto cantante de 34 años. Se trata de Joe Jonas, que integra los Jonas Brothers. El joven se separó recientemente de Sophie Turner, actriz de Games of Thrones.

Los medios internacionales destacaron que hubo mucha conexión y buena onda entre Demi Moore y Jonas en estos días en Francia. El joven hizo delirar a la actriz de 61 años con la canción “Cake by the Ocean”. Incluso el cantante compartió un clip donde se ve a la actriz felizmente bailando.

El joven del que todos hablan. Fuente: Instagram.

Pero no todo quedó en el festival, un medio internacional aseguró que se vio a Demi Moore almorzando con Jonas en un hotel de Francia. Hasta el momento ninguno de los dos comentó nada sobre esa supuesta relación que se encendió en Cannes, pero se espera que con el tiempo avance el romance.

Mientras tanto, Demi Moore sigue atenta la evolución de Bruce Willis que actualmente está con su esposa, Emma Heming y sus hijas. El pasado 18 de abril el actor fue abuelo y la casa se llenó de alegría en medio de la tristeza por la enfermedad que enfrenta el famoso actor.