Netflix: la miniserie ideal de 10 capítulos para emocionarse y ver en un día

Si estás buscando una buena miniserie para maratonear, en el catálogo de Netflix está la solución. Se trata de una producción del 2022 que cuenta con tan sólo 10 capítulos en los que vemos un drama emocionante y la lucha de una mujer para sacar adelante su vida y la de su pequeña hija. La miniserie estuvo nominada a un Óscar y se destacó la actuación de Margaret Qualley.

"Las cosas por limpiar" atrapa al espectador con una historia intensa basada en un hecho real. La producción tomó como inspiración al libro de Stephanie Land, ‘Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive’ . La autora publicó su propia biografía en el año 2019 donde relata la lucha por sacar adelante a sus hijos trabajando como empleada dómestica, abandonada por su pareja y atendiendo a su madre con transtorno de bipolaridad.

Tras salir de una relación abusiva, una madre con su hija se enfrentaran a todos los obstáculos. Foto: Netflix

La serie logró la repercusión mundial que se merecía ya que es la realidad de muchísimas mujeres alrededor del planeta. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Economía de la Nación estimó que en el país había alrededor de 1,6 millones de mujeres que crían solas a más de 3 millones de niños y niñas, en el año 2022.

Como adelantamos con la trama del libro en la que se basa la miniserie, "Las cosas por limpiar" narra la vida de una mujer que se enfrenta en su día a día a diferentes violencias. Por un lado doméstica, por parte de su pareja pero también estatal ya que se deja al descubierto el poco apoyo que existe para salir de esas situaciones.

La joven debe buscar trabajo como empleada doméstica para poder sobrevivir. Foto: Netflix

A pesar de que la realidad que muestra sea muy dura, la miniserie tiene momentos tiernos y emocionantes, donde muestran el amor de una madre y su hija. La lucha por un futuro mejor y por no bajar los brazos ante los sueños. Si no la has visto, es el momento para maratonear una de las mejores producciones de Netflix.