¿La Rosa de Guadalupe o Acércate a Rocío? Quién ganó la dura pelea por el rating

Como todos los días, Las Estrellas y Azteca UNO midieron sus fuerzas en la dura pelea por el rating. ¿Quién ganó la contienda el viernes 7 de junio? En esta nota te lo contamos.

Rocío Sánchez Azuara en Azteca UNO

El canal del conglomerados de medios de Grupo Salinas apostó a Acércate a Rocío. Bajo la conducción de Rocío Sánchez Azuara, en este programa se busca hablar de todo tipo de problemas y preocupaciones para que, en conjunto, se les encuentre una solución.

Los casos son reales, a pesar de los rumores que decían que eran montajes. "Desde que me planteé mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales", reconoció Sánchez Azuara. "No soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso", añadió.

Por su parte, el canal de Grupo Televisa apuesta a La Rosa de Guadalupe. Es la producción creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña que enseña diversos casos reales de milagros realizados por la Virgen de Guadalupe.

¿Qué pasó con el rating? De acuerdo a Nielsen IBOPE México, Las Estrellas ganó la pelea por los números. La Rosa de Guadalupe fue visto por 438 mil personas; mientras que Acércate a Rocío, en Azteca UNO, por 173 mil.