El momento en que Kevin Spacey rompió en llanto tras realizar una dura confesión

Sin dudas que el actor estadounidense, Kevin Spacey está atravesando uno de sus peores momentos con acusaciones de delitos de abusos sexuales. En una entrevista que brindó en el programa “Piers Morgan Uncesored” rompió en llanto al contar los problemas financieros que está atravesando a causa de esta situación.

Kevin Spacey de 64 años, se refirió a sus problemas legales. En el 2023 logró la absolución de una serie de acusaciones de delitos sexuales y ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022 donde había sido acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta que ocurrió en el año 1986.

Duro momento

A todo esto se suma que este año se estrenó un documental “Spacey Unmasked”, donde aparecen testigos de hombres sobre situaciones que tuvieron lugar entre 1976 y 2013 donde describen el comportamiento sexual de Kevin Spacey como no deseado. Todo esto ha sido negado por el protagonista de House of Cards.

En su peor momento. Fuente: Instagram.

Durante la entrevista reciente, el periodista Piers Morgan le preguntó sobre el lugar dónde vive actualmente y con lágrimas y emocionado, Kevin Spacey respondió: “Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado”. “Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”, señaló el actor.

Sobre esto, el actor Kevin Spacey, explicó que el embargo de su casa es porque no puede pagar las deudas millonarias que tiene sobre todo de facturas relacionadas con los procesos judiciales. Si bien no está en quiebra, el actor no tiene dinero ni sabe qué hará en el futuro por lo que eso le genera mucho malestar.