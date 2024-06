Al ritmo de Camilo, Cinthia Fernández se llevó todas las miradas en el gimnasio

Cinthia Fernández da de qué hablar. Ya sea por sus publicaciones en Instagram o por sus dichos en la televisión, siempre está en boca de todos. Esta semana, por su presencia en LAM, ya tuvo dos discusiones mediáticas: una con Gladys Florimonte y la otra con Fernanda Callejón.

Con la primera se cruzó por política. "A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...", expresó al aire Fernández.

Sin quedarse en el molde, la actriz disparó: "Linda, todo lo que tengo es gracias a mí, ¿sabes de qué hablo? Mientras vos bailabas y te hacías la pelo…, yo iba con una valijita en un colectivo, ¿sabes de cuánto? No iba en uno coche cama. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas. No estoy nerviosa".

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram

Con la segunda, por el sueldo que cobra un panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Sucedió que Callejón optó por no ir más al piso de LAM porque le parecía poco lo que le pagaban. "Fue angelita cuando no estaba tan bien económicamente, cuando estaba en pleno quilombo de su separación -indicó Cinthia-. Porque esta mujer fue figura, pero son personas que se quedan con la cabeza en el tiempo. Cuando te mataron el hambre, tenés que ser un poco agradecida”.

También en las redes genera revuelo. En las últimas horas, Fernández se llevó todas las miradas con un video entrenando en el gimnasio al ritmo de Camilo. ¡Mirá las imágenes!