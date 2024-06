La confesión de Billie Eilish sobre el “ghosting” que sufrió siendo famosa

Sin dudas que la cantante estadounidense, Billie Eilish, tiene un talento indiscutido que la hizo saltar a una fama inesperada. Sin embargo, la megaestrella es un ser humano como todos y relató el “ghosting” que sufrió de parte de un viejo amigo cuando ya era famosa.

Para entender mejor, Billie Eilish, relató en el podcast BBC Miss Me, el “ghosting loco” que atravesó el año pasado. Ese término hace mención a la finalización repentina del contacto con un amigo o pareja sin ninguna explicación aparente.

Para Billie Eilish se trató de una "una locura" y "literalmente increíble". "Yo estaba como... ¿Te moriste? ¿Literalmente te moriste?". "Era alguien a quien también conocía desde hacía años y tenía un plan, el día de la cita, por teléfono, haciendo un plan, esta es mi dirección, estate allí a las 3. Nunca volví a saber de él", relató la cantante con tristeza.

Se sincieró sobre sus relaciones. Fuente: Instagram.

Después Billie Eilish añadió que luego de eso vio que esa persona estaba saliendo con alguien. "Y fue como 'ohhhh'. Pero no sabía que la gente todavía hacía eso. Realmente no sabía que la gente hacía eso", dijo sorprendida.

También en la entrevista la cantante Billie Eilish contó cómo perdió a algunos amigos cuando comenzó su carrera a la fama. "De repente, era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro. Fue muy duro", resumió. Si bien su mejor amiga, Zoe, siempre estaba presente, solamente estaba con los que integraban su equipo.

"Era mi cumpleaños de 20 y recuerdo mirar alrededor de la habitación y solo había gente que empleo", dijo. "Y todos 15 años o más mayores que yo". "Fue lo peor que me ha pasado. Y eso me hizo darme cuenta de que 'oh, espera, esto es un trabajo'", dijo. "Si me dejaban no volverían a verme", resumió Billie Eilish.

De todas maneras en el último tiempo Billie Eilish señaló que ha logrado revivir algunas relaciones del pasado y volvió a conectar con viejos amigos.