Esto quiere decir tu gato cuando te amasa con sus patas

Los gatos suelen tener acciones muy tiernas para con sus dueños e incluso entre ellos. Si tienes más de un gato, puedes ver como entre ellos se limpian y probablemente se acurruquen en invierno para pasar el frío. Mientras que con las personas también comparten momentos así, por ejemplo, cuando comienzan a amasarlos.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué quiere decir tu gato con esto?. Una parte de la respuesta la podemos encontrar en ver el comportamiento que tienen estos pequeños felinos cuando son bebés. Con la madre, comienzan a amasarla cuando le piden atención, principalmente, por comida.

Es común que los gatos acompañen este comportamiento con ronroneo. Foto: Shutterstock

Estas mascotas no suelen amasar a todo el mundo que tienen cerca. Sino, los gatos prefieren amasar a las personas más cercanas, demostrando que no sólo quieren llamar su atención, sino que también expresan un sentimiento de cercanía con ellas. Algo que también podemos relacionar con el cariño.

Otras respuestas también las podemos encontrar en el simple hecho que buscan acomodarse. También vemos este comportamiento en otras mascotas, como los perros, cuando dan vueltas en el mismo sitio buscando la posición perfecta para echarse a descansar.

El amasado puede ser una muestra de que el gato se encuentra relajado. Foto: Shutterstock

Ahora bien, es común que encuentres gatitos que no tengan este comportamiento. Incluso, el que tienes en tu hogar quizás nunca tome esta costumbre. Esto no significa que no te quiera, quizás simplemente no encuentra el momento de relajarse de esa forma o al revés, se encuentra un poco estresado.