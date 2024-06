Un día más, Soledad Pastorutti llamó la atención en las redes sociales. En Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de absolutamente todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de corazones y comentarios. Ahora, encantó a sus admiradores con su último álbum de fotos.

El último álbum de fotos de Soledad Pastorutti que encantó a sus seguidores

Las imágenes estuvieron dedicadas a una de sus hijas por su cumpleaños. En el adorable posteo, La Sole escribió: "Feliz cumpleaños amor de mi vida. No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, un milagro. No me detuve a pensarlo siquiera".

Y continuó: "Es posible que ese deseo responda a un mandato familiar, es posible que haya querido repetir la historia, quizás… no lo sé, no me importa. Lo único que puedo decir es que sin dudas es lo mejor que me pasó en la vida".

La hija de Soledad Pastorutti cumplió 14 años

"Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y nuestra fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. Es vivir y amar sin límites", expresó Pastorutti y, por último, señaló: "Soy artista, soy cantante y soy mamá. Gracias Anto por darle sentido a todo. El año que viene 15".

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Que linda sensación la de ser mamá. Feliz cumple Anto. Disfruta de la vida", "Realmente ser mamá es lo mejor que nos pasó en la vida", "Bebita tan dulce, feliz cumple. Que seas siempre feliz", "¿En qué momento creció tanto?", "Cómo se vuela el tiempo" y "Feliz cumple Antonia", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.