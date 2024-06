Netflix: la película nominada al Oscar que llegó a la plataforma y emociona a todos

Netflix estrenó una película que recibió el Palmo de Oro en Cannes, una nominación para los Premios Oscar a mejor película internacional y es considerada como una de las mejores películas del siglo XXI. Se trata de Close, una película desgarradora pero sumamente entretenida y educativa.

¿De qué trata esta película?

Close narra la historia de dos amigos: Léo y Remi. Ellos son dos pequeños que desarrollan una amistad única y llena de amor. Son inseparables, pero su amistad comienza rumores en la secundaria a la cual asisten. Algunas niñas les preguntan si son pareja y esto desata la furia de uno de ellos.

La película dura 1 hora y 45 minutos. Foto: Archivo.

Su relación estaba llena de caricias, abrazos y aventuras por el parque de las flores. Pero para poner fin a los rumores, Léo pone distancia con Remi. Comienza a rechazarlo, ya no deja que lo abrace o se quede a comer en su casa. También intenta “limpiar” su imagen y comienza hockey, un deporte que todos consideran violento.

Sin embargo, una tragedia volverá a juntarlos. Lukas Dhont, director de la película, explicó: “Acerca del personaje principal de Léo, yo quería que tuviera miedo ante cómo los demás podían percibir su amistad como si fuera algo sexual. Su amigo Rémi se encuentra ante los mismos juzgamientos, pero no le importa y no hace nada para cambiar su comportamiento. Léo es tan importante para él, lo ama profundamente y no entiende su cambio de actitud”.

No te pierdas el tráiler de esta película

Lukas explicó que se representa con Léo y que el personaje de Remi fue creado para homenajear a todos aquellos jóvenes que nunca renunciaron a ellos mismos. Esta película, ahora disponible en Netflix, pone en jaque el bullying y la masculinidad de todo hombre.