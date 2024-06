El llanto de La Joaquí al recordar el pasado con su ex pareja

La Joaqui ya había denunciado públicamente que fue victima de violencia de género por parte del padre de sus hijas. Ahora, su relato se expandió ya que fue invitada al programa de streaming de Coscu donde pusieron al aire una batalla de freestyle en la que G-Sony expuso a Montana, su ex.

La batalla se dio en el marco de la “Liga Bazooka”, una competencia argentina de rap, que contiene freestyle y rimas escritas. Allí, G- Sony comenzó criticando a su oponente con una rima contundente: “¿Pensabas que ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”.

La Joaqui agradeció al rapero por defenderla en la competencia argentina de rap y freestyle. Foto: Captura Youtube

Al escuchar estas palabras, la artista rompió en llanto y dió las gracias al rapero por apoyarla de esa manera. Incluso, durante la transmisión, también contó que G-Sony la llamó antes de la batalla para saber si ella esta de acuerdo.“Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto".

Pero no sólo el rapero humilló con esas palabras a quien fue el maltratador de La Joaqui. En sus rimas continúo diciendo “El eslogan de Coqeéin Montana es ‘el papá de tu papá, de tu papá’. Vos hijas no tenés más porque perdiste la potestad, así que el ‘el papá de tu papá de tu papá’ es una mentira porque un padre piensa en sus hijos siempre y vos tatuándote el nombre en la frente fue lo más cerca que tuviste de tener a tu hija en la mente”.

El rapero G- Sony destrozó a Coqeéin Montana. Foto: Captura Youtube

Finalmente, La Joaqui lanzó “Si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabes cuántas veces quise que alguien me defiende así? Estuve distanciada de Sony porque me dolía y me humillaba que él supiera lo que me había pasado.