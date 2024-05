¿Mujer bonita? Quién es la actriz a la que Julia Roberts le debe su carrera y que tuvo un romance con Donato De Santis

Si de historias se trata, el mundo de Hollywood tiene todas sobre las estrellas más famosas. Hay una actriz que tiene una historia atípica y a la que Julia Roberts y Demi More le deberían agradecer de por vida. Se trata de Molly Ringwald. Para algunos será una actriz desconocida, para otros una excelente actriz que dio Estados Unidos.

Esta mujer impactante ya era famosa cuando decidió rechazar el papel protagónico de Mujer Bonita y Ghost, la sombra del amor. Tenía solo 20 años y ya era una referente de las jóvenes de su generación y estaba entre las actrices más codiciadas. En el año 1982 los productores estuvieron atentos a Molly Ringwald por su interpretación en la película Tempestad que le valió una nominación como mejor artista joven a los premios Globo de Oro.

Pese a su fama, Molly Ringwald pegó el portazo y se fue a París. Sin embargo, esa decisión no fue la mejor porque después le costó retomar su carrera en Estados Unidos. Todo eso hasta que Ryan Murphy la llamó para protagonizar Capote vs. The Swans, la miniserie que se estrenó en Star+. La serie trata la amistad por conveniencia del autor de “A sangre fría” con las mujeres más poderosas de Nueva York.

Una actriz que sabe brillar. Fuente: Instagram

El romance con Donato De Santis

Durante sus años de soltería, en la juventud hubo una persona que entró a su vida y es el reconocido chef italiano, Donato De Santis. El juez de Masterchef Argentina relató que conoció a Molly Ringwald cuando vivía en Los Ángeles. Eso fue en los años 80 cuando él le daba clases de cocina. La relación entre maestro y alumna pasó a mayores, pero el manager de la actriz boicoteó la relación.

“Él hizo de todo para que no saliera conmigo. Después de tomar una clase de cocina, ella empezó a escribirme, venía a comer al restaurante, se inventaba excusas para venir a verme”, contó el chef, sin embargo por la intervención de su representante no la vio nunca más, añadió Donato De Santis.