Estas son las tres plantas que puedes cultivar y funcionan como efectivos repelentes de mosquitos

Los mosquitos son una verdadera molestia para los habitantes de una casa. Además de combatirlos con tabletas o repelentes químicos, es posible tener plantas en el jardín que funcionan como repelentes y dan muy buenos resultados. Las ideales son las aromáticas, que no solo se pueden cultivar en el exterior sino también en macetas.

La mayoría de estas plantas tiene usos culinarios, pero además son grandes aliadas en la lucha contra mosquitos y moscas. Un dato importante es ubicarlas en lugares estratégicos como por ejemplo, cerca de ventanas o puertas para crear una especie de escudo invisible contra estos insectos.

Las plantas que funcionan de repelentes

Una opción es plantar lavanda, que tiene un exquisito aroma y además de perfumar los espacios aleja los mosquitos. Se puede tener en maceta o en el jardín y se adapta también al interior o a balcones. Además, sobrevive con poco riego.

Entre las más conocidas que ahuyentan a los mosquitos está la citronela. Es una planta popular por su aroma distintivo a limón. También requiere de pocos cuidados y la protección está garantizada con su presencia en el hogar. También viene en formato sahumerio y en spray.

La lavanda ahuyenta mosquitos. Fuente: Shutterstock.

Por su parte, la albahaca es otra de las alternativas para espantar mosquitos. No solo espanta sino que puede ser tóxica para sus larvas. Además, sirve para cocinar y tiene una gran efectividad en el combate de estos insectos.

¿Realmente funcionan las plantas como repelentes?

Un dato importante a tener en cuenta es que todas las plantas aromáticas son repelentes de mosquitos, pero no todas liberan los compuestos en la misma proporción. Además, hay que saber que una sola no cubre todo el marco de protección para que el mosquito no detecte a las personas, es por eso que se recomienda tener en cantidad para garnatizarse la efectividad.