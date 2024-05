El preciado accesorio de María Félix que usó Eiza González en la Met Gala

Eiza González fue una de las divas latinas que causó furor con su presencia en la reciente edición de la mítica Met Gala. El lunes 6 de mayo, la actriz mexicana modeló con mucha elegancia en la alfombra verde del evento de la moda más importante a nivel internacional, celebrado en la entrada del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Para la ocasión, la diva lució un hermoso vestido de la firma italiana Del Core, diseñado por Elizabeth Saltzman. “Es un vestido de orquídeas descascarado cubierto con capas de organza de seda, sombreado en rosa, marfil y crema”, confió la diseñadora a Vogue, al revelar que pensó que Eiza podría representar la orquídea de vainilla, una flor típica de México.

“Muchísimas gracias @voguemagazine @voguemexico por hacer los Last Looks conmigo, la pasé increíble! Y Viva México”, escribió Eiza post Met Gala y sus fanáticos de Instagram, como siempre, la felicitaron: “Existimos mexicanos que te apoyamos y estamos más que orgullosos de ti”; “En mi opinión fuiste la mejor vestida, me encantó cada detalle de tu look!”; “Pues el vestido está MÁS QUE PERFECTO; me fascinó”; “Hay muchos que estamos felices por ti. Jamás en la vida nos vamos a ver, pero te juro que hay miles como yo que se emocionan a través de todo lo que estás viviendo”; “Aquí los que estamos orgullosos de nuestros paisanos en el extranjero”.

El collar de María Félix que lució Eiza

Como si fuera poco, Eiza volvió a rendirle homenaje a su país natal luciendo un accesorio característico de una de las estrellas de la época de oro del cine mexicano: María Félix. En el after party de la Met, la protagonista de “El problema de los tres cuerpos” lució un vestido dorado más corto, y lo complementó con el collar que solía llevar Félix.

Se trata del collar de cocodrilo que tiene un valor de 20 millones de euros, de acuerdo con Telediario Mx. ¡Todo un lujo!