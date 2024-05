Con Nicki Nicole de fondo, Cinthia Fernández llamó la atención desde el gimnasio

Una vez más, Cinthia Fernández llamó la atención en Instagram desde el gimnasio que tiene en su casa. Es que la mediática es amante del entrenamiento y con frecuencia comparte sus exigidas rutinas físicas para lucir espléndida. Ahora, lo hizo con un video con Nicki Nicole de fondo.

Pero no solo Cinthia capta las miradas en las redes, sus dichos no pasan desapercibidos y ahora estuvo en boca de todos por lo que opinó sobre el romance de su ex, Matías Defederico. "Es de hace rato. Nuestras hijas eran íntimas y ella venía a mi casa y tomaba mate, de hecho un día buscamos su alianza porque en ese momento se estaba separando, la verdad que no me interesa", expresó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Y Fernández agregó: "Ella actuó mal, pero no porque esté con él (por Defederico). Yo feliz, imagínate. El tema son las distintas actitudes que tomaron, me importa poco y tampoco me duele, me chupa un huev... Me molesta que no se sientan a explicarles a las chicas, cuando ellas son amiguitas en el colegio".

Al oír esto, el periodista Paula Varela señaló: "Me cuentan que la chica venía engañando a su marido con Defederico. Y qué cambio tan desfavorable, porque después de separarse de su marido tuvo que volver a trabajar y a tomar el colectivo. Antes llevaba una vida de millonaria”.

Luego, Matías Vázquez sumó: “Matías ahora lo hace público también porque es una forma de darle una vuelta a Cinthia, después del acuerdo al que llegaron”.