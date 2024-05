Claudia Albertario deslumbró con su belleza en las redes sociales

Una década atrás, Claudia Albertario armó las valijas y se mudó a Estados Unidos. Allí hizo un giro en su vida y comenzó a dedicarse a los bienes raíces. "Llevo la venta un poco en la sangre porque mi papá era vendedor y actor de la vida. Entonces siempre fui muy de generar mis propios negocios, tanto en Argentina como en Miami. En Argentina había comprado ya algunos apartamentos de pre construcción. Y cuando vine para acá me puse a hacer unas cosas de subastas, por algunas propiedades que se subastaban", contó a Clarín.

"Lo hice a través de un amigo de mi ex marido, que me enseñó. Me fui fogueando un poco y dije 'me gustaría ponerme a vender' y me puse a estudiar para sacar la licencia", señaló la actriz y modelo argentina.

También, señaló que, en América del Norte, para vender casas y departamentos se necesita tener un permiso. "Estudias, pasas el curso y después el examen del Estado que es bastante difícil, son 100 preguntas. Y ya está. Para hacerlo tenés que tener la licencia en una compañía", expresó Albertario.

Claudia Albertario es muy activa en Instagram

"La mía está en Fortune Christie’s International Realty, que es una de las más grandes del sur de la Florida. El dueño, que se llama Edgardo Defortuna, es cordobés y está desde la década del 80' en Miami y es la compañía N° 1 de Real Estate de acá. También estoy con Bruno Ricci, que es mi mentor. Y me fui metiendo, avanzando y creciendo en esto...", añadió.

En Instagram, Claudia Albertario comparte mucho de su trabajo y llama la atención de sus seguidores. Pero no solo lo hace con las propiedades que vende, también cautiva con fotografías suyas como la que subió algunas horas atrás en la que deslubró con su belleza.