Así luce la mamá de Catherine Fulop en la actualidad

Catherine Fulop, conocida por su destacada trayectoria como actriz, modelo y presentadora de televisión, cada día muestra el amor que siente por sus seres queridos. Originaria de Venezuela, la actriz de las telenovelas más conocidas de su país natal y de Argentina, siente un profundo respeto por su familia y no duda en mostrarlo en las redes sociales.

A través de las redes sociales y medios de comunicación, Catherine comparte, cada tanto, los momentos especiales junto a su madre, mostrando la complicidad y el vínculo único que las une. Juntas han enfrentado desafíos y celebrado triunfos, creando recuerdos inolvidables que fortalecen aún más su conexión familiar.

Precisamente, en el día de su cumpleaños, Fulop le dedicó un tierno mensaje a Cleopatra García, su madre, quien cumplió 88 años. “Mamá felices 88 añitos! Doy gracias a Dios por tu vida que es un regalo para todos los que te amamos y le pido que hoy y siempre te cuide y te de muchos más años de vida feliz y bendecida”, dijo emotiva la actriz.

Mira el video de Catherine y Cleo

“Gracias por ser mi ejemplo, siempre has sido una mujer luchadora y muy especial. He llegado a creer que tienes una línea directa con papá Dios para que cuide de nosotros, gracias mamita, nunca me voy a cansar de decírtelo te amo con toda mi alma, pásala súper lindo!”, concluyó Fulop en Instagram.

De inmediato, sus seguidores de Instagram respondieron: “Felices 88 mamá Cleo, Dios y la Virgen te den vida y salud”; “Que belleza”; “Que linda! Felicidades para tu mamá!”; “Feliz cumple!!! Bendiciones!!!! Bella mamá!!!! Muchísimas felicidades!!!!”; “Hermosaa, ¡felicidades a tu mami!!”; “Muchas felicidades Mamá Cleo!! Ya 1 año de nuestro viaje a república dominicana!! Love u amore”; “Feliz cumpleaños madridista bella!!! Te quiero muchísimo”; “Ayyyy feliz cumple para mamá Cleo. Sos un reflejo hermosisimo de ella”; “¡Qué hermosa! Muchas bendiciones para tu mami, y que tenga un día espectacular que Dios la bendiga con mucha salud. Se la quiere!!”.