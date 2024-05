La China Suárez y un tierno albúm de fotos con sus hijos en el sur

Maria Eugenia Suárez, más conocida como la China, además de ser una gran actriz y cantante, con el paso del tiempo se ha convertido en una gran influencer en redes sociales, donde cada publicación o historia repercute en todos los medios de comunicación. Solamente en Instagram, la China acumula más de 6,5 millones de seguidores y es común que sus publicaciones superen los 150 mil me gusta.

En las últimas horas, la artista compartió tiernas fotos con sus hijos en la Patagonia Argentina, lugar que eligió para grabar su próximo videoclip y al que fue acompañada por algunos miembros de su familia. En historias de Instagram, compartió fotografías de momentos con sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña.

Maria Eugenia Suarez junto a sus dos hijos pequeños. Foto: @sangrejaponesa

Primero, la cantante mostró el look invernal con el que se preparar para filmar su nuevo trabajo. En segundo lugar, mostró un enorme muñeco de nieve que creó junto a los chicos. Mostranod que además del trabajo, dedica tiempo a pasar el rato jugando con los hijos de Benjamín Vicuña.

Por último, también mostró en una tierna foto familiar de los tres con un paisaje que luce completamente invernal ya que nieva, aunque los tres se los puede ver felices luciendo ropa muy abrigada.

La China se encuentra en al Patagonia Argentina y lo dejó ver a través de su Instagram. Foto: @sangrejapoensa

Además, en los últimos días también la China contó que había sufrido un accidente en el que se fracturo la nariz. “Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, contó la actriz y cantante, junto a una secuencia de imágenes en las que se pudo ver la nariz lastimada e hinchada a través de Instagram.