Netflix: la miniserie que tiene sólo 7 capítulos de media hora y no te la puedes perder

Pocas historias basadas en hechos reales pueden ser tan atrapantes y escalofriantes como la nueva miniserie que ha estrenado Netflix este mes. En el Top 10 desde que salió a la luz, esta producción muesta lo turbio que puede llegar a ser el ser humano en muchos temas.

Se trata de "Bebe Reno", una producción que si aún no has visto no te puedes perder. Cada capítulo tiene 30 minutos de duración y todos te mantienen pegado a la pantalla. En esta historia, no sólo seguiremos la realidad de una acosadora serial, sino también se tocan otras temáticas más profundas.

Richard Gadd actúa de el mismo en una historia completamente perturbadora, al mismo tiempo que entretenida. Foto: NETFLIX

Como dijimos, esta historia se basa en hechos reales que le ocurrieron a Richard Gadd, comediante inglés que también protagoniza como actor la miniserie. Y aunque esta producción parezca en sus publicidades de comedia y alegre, en la realidad se mete en la mente de este personaje principal que sufrió acoso y también abuso.

La miniserie intenta explicar las razones porque Richard tardó tanto en denunciar a la polícia que estaba siendo acosado y también su familia y pareja por una mujer. “Sentí lástima por ella. Eso fue lo primero que sentí. Sentir lástima por alguien que no conoces es condescendiente y arrogante, pero así fue”, comienza diciendo.

La verdadera "Martha" estuvo acusada de acosar a otras personas anteriormente. Foto: NETFLIX

En la serie se muestra que esta acosadora le mando al comediante 41.071 mails, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes en Facebook, 106 páginas de cartas y le hizo regalos de lo más extraños como un reno de juguete hasta calzincillos. De aquí proviene el nombre de la serie, pues era el apodo que "Martha" le puso al actor.

Sin dudas, es una producción que no te puedes perder si eres fan de las historias cortas y con temáticas fuertes. Esta miniserie tiene siete capítulos que verás todos al hilo con entretenimiento asegurado.