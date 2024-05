Lo hizo otra vez: la acosadora de Bebé Reno de Netflix atormentó a un periodista con 30 mensajes violentos

La serie de Netflix, Bebé Reno, sigue dando que hablar. Uno de los periodistas del Daily Mail, Neil Sears, denunció que la verdadera acosadora del actor Richard Gadd le mandó unos 30 mensajes amenazantes desde que él decidió publicar la entrevista que le hizo, a quien se le reservó la identidad.

En esta ocasión el periodista contó que la mujer, que en la serie de Netflix se llama Martha, le escribió, lo llamó y dejó varios mensajes amenazantes en su contestador. La historia de la serie, que además es real, se trasladó también a la vida de Sears.

Los mensajes violentos

Todo empezó cuando el cronista publicó la entrevista a la acosadora que se ve en la serie. “Te convertiste en el mayor de mis enemigos. Vos sos el idiota del infierno”, le dijo la acosadora. La mujer lo llamó más de diez veces ese mismo día y lo siguió atormentando dos días después. Como el periodista no respondía, los mensajes iban siendo cada vez más incoherentes. El contenido de los mensajes que envió la verdadera acosadora de la serie, que es furor en Netflix, iban dirigidos a la producción, al protagonista Richard Gadd, y a los parlamentarios que la habían denunciado en el pasado.

La mujer atormentó a un periodista. Fuente: Netflix.

En los últimos días el cronista recibió mensajes de “Martha” que sumaron alrededor de 40 minutos de contenido. En total, recibió 18 mensajes de voz y 19 llamadas. La acosadora real estaba indignada porque no había tenido el espacio para negar las acusaciones que se ven en la serie.

“Llamaré a la Policía si alguna vez te acercás a mí. Te voy a demandar a vos, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo con vos. Espero que eso te quede claro incluso para un imbécil como vos. Exigiré que el diario te despida. No me gustás ni nunca me gustaste”, dijo la acosadora en uno de los mensajes. También la acosadora de la serie de Netflix le dejó mensajes violentos en las redes sociales.

La historia de Bebe Reno narra la vida de Richard Gadd, actor, escritor y comediante y se abordan temas como el acoso que sufrió de parte de una mujer y el abuso sexual, entre otros. Todavía sigue entre las más series vistas de Netflix.