Lali Espósito y un look de princesa que se llevó todas las miradas en España

Lali Espósito se encuentra en boca de todos por su nueva relación amorosa con Pedro Rosemblant pero también porque es la nueva jurado de un concurso de talentos español que es todo un éxito en la TV. Allí, la carismática argentina se roba todas las miradas gracias a su talento y su alegría, pero también a que no pasa desarpercibida con sus novedosos looks.

La cantante y actriz lució un corset "coquette" que llamó la atención por sus mangas abultadas y prominentes. El corset color perla demuestra que es una verdadera icono de la moda y del pop. Además, lo acompañó con jeans tiro bajo y, como cierre perfecto, llevó moños de seda en sus trenzas.

Como una princesa, Lali mostró un look coquette. Foto: @laliesposito

Las imágenes de este atuendo que lució para el programa llamado "The X Factor" causó furor en Instagram. Allí, Lali tiene alrededor de 12,1 millones de seguidores que no dejaron pasar la oportunidad para alabarla. "No fue a la Met Gala pero hizo como si", "Pareces una princesa, va sos una reina", se puede leer en el muro de la celebridad argentina.

Además, en los últimos días Lali también estuvo en boca de los medios de comunicación al rumorearse que ya no estaba en pareja con el conductor de streaming, Pedro Rosemblant, debido a que él le dejó de dar likes a todo el contenido que subía la artista en su cuenta de Instagram.

En Instagram, sus más de 12 millones de seguidores la alabaron por su look que la rompe en España. Foto: @laliesposito

Ante esto, la interprete de "Quienes son?" respondió de forma graciosa mostrando que seguían juntos, cuando Pedro le dió un like y además reafirmaron esto compartiendo una fotografía juntos en un ascensor.