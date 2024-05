Así luciría Bob Marley en la actualidad si estuviera vivo, según la IA

Probablemente si hablamos del género musical reggae se nos venga a la cabeza el mayor exponente mundial que tuvo este movimiento: el gran Bob Marley. Robert Nesta Marley, como era su nombre original, nació en Jamaica en 1945 y falleció en 1981, pero gracias a la Inteligencia Artificial podemos conocer cómo luciría hoy si siguiera vivo.

Este jamaiquino fue además el mayor exponente del movimiento rastafari y es un icono para aquellas personas que siguen su estilo de vida y su filosofía. Aunque pasaron ya varios años desde su muerte, el legado de Bob Marley sigue en pie y es por eso que los internautas le pidieron a la IA que lo represente en una imagen creada con esta tecnología.

Bob Marley falleció a la edad de 39 años. Foto: Archivo

Hay que resaltar que Bob Marley murió a la edad de 38 años, hoy si estuviera vivo tendría alrededor de 79 años por lo que en la imagen creada por la tecnología de DALL-E podemos verlo ya adulto, con barba y rastas canosas. Acompañado de un atardecer en la playa. Una imagen que sería muy posible si estuviera vivo.

Este compositor y cantante dejó algunos himnos que recorren el mundo como “No Woman, No Cry”, “Redemption Song”, “Three Little Birds”, “Buffalo Soldier”, “One Love”, “Get Up, Stand Up” y más. Aunque paso más de 4 decadas desde su creación, estas canciones siguen recorriendo el mundo entero.

Así luciría Bob Marley en la actualidad según la IA.

Nuevamente, la IA nos demuestra que no tiene límites a la hora de ser una herramienta para llevar nuestra imaginación a la realidad. Algo que antes de esto sólo existía en nuestra mente hoy lo podemos ver en una imagen completamente realista. Este es sólo un ejemplo de cómo puede beneficiarnos en el arte este tipo de tecnología.