Luego de 9 años noviazgo, Soledad Pastorutti se casó su Jeremías Audoglio, su único novio, en 2007. De su amor, nacieron Antonia y Regina. Se conocieron cuando ella terminó el secundario en la Nocturna de Arequito y cuando se instaló en Buenos Aires por su trabajo, él se fue con ella.

"El amor no tiene explicación, sucede y hacés cosas que nunca imaginaste. Somos el agua y el aceite, pero congeniamos perfectamente como familia y pareja. El es más pensante y yo, más impulsiva. Por eso me ayuda a veces a mantener los pies sobre la tierra", señaló La Sole en diálogo con Caras.

En Instagram, ella comparte muchos momentos con su pareja. Recientemente subió un álbum de fotos con un hermoso destino en el que estuvieron y conquistó miles de corazones. "Emiratos Árabes, el desierto Rub al-jali uno de los más impresionantes del mundo dice su descripción en las páginas de internet y sí que lo es", comenzó diciendo Pastorutti.

El último álbum de fotos de Soledad Pastorutti que conquistó miles de corazones

"El sol, la arena cálida que puede disfrutarse con los pies descalzos y no hay forma de explicar con palabras los que ven los ojos, la inmensidad y la belleza del paisaje. Ya falta poco para volver", añadió.

La Sole junto a su esposo en Instagram

Los comentarios no demoraron en aparecer en la publicación de La Sole. "Pero qué locación más increíble. Y qué lindos ustedes dos", "Que lindo verlos disfrutar. No se apuren, acá todo tranqui", "Ojalá algún día como docente tenga un salario digno en Santa Fe y pueda viajar así. Te merecés Sole por ser muy laburante, gracias por compartir" y "Me quedo con esta Sherezade, toda la vida", son algunos de los que se alcanzan a leer.